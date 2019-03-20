Вартапетов рассказал подробности о переломе Зобнина

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов в интервью клубной пресс-службе детально рассказал о состоянии игроков, получивших повреждения в воскресном матче с "Зенитом" (1:1) и ранее.

Напомним, полузащитник Роман Зобнин, в связи с переломом кисти перенесет операцию в среду в Москве. Восстановление футболиста займет не меньше месяца. ​Футболист покинул расположение сборной России, которая готовится к первым матчам оборочного турнира Евро-2020 против Бельгии (21 марта, Брюссель) и Казахстана (24 марта, Астана).

– Давайте начнем с Романа Зобнина. Как так вышло, что у него перелом руки, требующий операции, но заметили это только в сборной – на следующий день после матча с питерцами?

– После игры с "Зенитом" Роман долго проходил процедуру допинг-контроля. После этого он сразу же поехал в расположение сборной, даже не заезжая домой: таков распорядок в национальной команде. Он чувствовал, что ушиб кисть, но не придал этому значения. И даже по прибытии в сборную не обращал на это особого внимания. Ни нашим врачам, ни врачам сборной Роман в воскресенье не жаловался. Кстати, он так и не вспомнил, в каком именно игровом эпизоде получил травму.

– У человека серьезный перелом, а он этого долго не чувствует. Разве так бывает?

​– Для подобной травмы это вполне допустимо. Лишь утром возникла сильная боль и появился отек. Разумеется, если бы Зобнин был к тому моменту не в сборной, а в клубе, мы точно так же провели бы обследование и поставили диагноз.