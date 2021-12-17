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Ваноли о назначении в «Спартак»: «Не могу сказать, сколько здесь проработаю, я не волшебник»

Ваноли прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Спартака»
15:20
Паоло Ваноли. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Паоло Ваноли. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Итальянский специалист Паоло Ваноли прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Спартака».

— Можете сказать, почему сможете доработать свой контракт до конца в отличие от предыдущих специалистов? — вопрос Ваноли на пресс-конференции на «Открытие Банк Арене».

— Наша профессия такова. Не могу сказать, сколько здесь проработаю, я не волшебник. Сейчас я сконцентрирован на работе.

— Можно ли говорить, что вы будете в Спартаке прививать идеи Конте? Или же чемпионат все же иной? Какую схему будете использовать?

— Во-первых, хочу поблагодарить Конте и его штаб за возможность работы с ним. Я многому у него научился, но я Паоло Ваноли — у меня свой стиль будет. Поблагодарю и Арриго Сакки. Его и Конте считаю своими учителями. Многое перенял у них.

Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год. По информации «СЭ», зарплата Ваноли в «Спартаке» составит 1,5 миллиона евро в год.

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