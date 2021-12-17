Гендиректор "Спартака" Мележиков рассказал о переговорах с Ваноли и отставке Руя Витории

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался на тему того, мог ли португальский тренер Руй Витория остаться в московском клубе.

«Клуб рассматривал различные сценарии на зимнюю паузу. Мы были готовы и к положительному результату, и к негативному. Не буду рассказывать все подробно, главное, что Паоло сейчас здесь. Переговоры длились не один день, были переговоры с разными специалистами. Контракт мы подписали вчера. Его ждет еще большая программа по знакомству с инфраструктурой, а также медицинским и административным штабами.

Принципиальным условием Паоло было неподписание никаких договоренностей до принятия решения по предыдущему тренеру. Переговоры вести никто не запрещал, но это было его условие. Совместно с Руем мы решили расстаться и только вчера Паоло принял наше предложение.

Мог ли Руй остаться? Рассматривались различные варианты. В данном случае мы встретились с Руем, обсудили итоги и приняли совместное решение. Но по будущему мы не могли быть уверены. Сразу же пригласили Паоло в Москву, он вчера здесь принял решение», — сказал Мележиков.

«Спартак» объявил о назначении Паоло Ваноли на пост главного тренера 17 декабря. Соглашение с 49-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2022/23. Ваноли сменил на посту Руя Виторию, который покинул команду 15 декабря.

На зимнюю паузу «Спартак» ушел на 9-м месте.