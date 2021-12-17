В Госдуме прояснили сроки внедрения Fan ID: «Не факт, что с июня все должны будут его иметь»

Депутат Госдумы Светлана Журово в разговоре с «СЭ» прокомментировала принятие закона о введении Fan ID в России.

«Все как-то странно запаниковали, потому что правительство всего лишь наделяется полномочиями по определению этого порядка. Будет ли он введен или нет, еще не факт. Если будет понимание, что на матчах безопасность есть, что тот или иной объект гарантирует, что Fan ID на их матче не нужен, то, возможно, этого и не будет. Под чемпионат мира, под международные соревнования, где требуется Fan ID международными обязательствами, нам приходится делать специальный закон. Потому что российское законодательство не подразумевает такую систему», — сказала Журова «СЭ».

Под каждое международное, особенно футбольное, соревнование мы вносим временные изменения.

«К примеру, Министерство получает право проведения на дополнительные матчи, как это было с чемпионатом Европы. Вот происходит это экстренно, а у нас нет под Fan ID закона. Оперативно мы его не примем. Меняя внутреннее законодательство, мы создаем платформу для того, чтобы если Fan ID в дальнейшем потребуется, тут же его вводить. Еще не факт, что с июня все должны будут иметь Fan ID. Правительство может это сделать, а может и не делать. Это не обязательно. Правительство будет в контакте с РФС и с болельщиками. Если они будут понимать, что это не нужно на внутренних соревнованиях, то этого и не будет на них», — добавила Журова.

Ранее, 17 декабря, Госдума приняла закон о введении Fan IF для посещения спортивных мероприятий в России. С 1 июня 2022 попасть на спортивное мероприятие можно будет только при наличии паспорта болельщика.