Валерий Карпин: «За первую часть сезона «Ростову» можно поставить твердую четверку»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 19-го тура чемпионата России со «Спартаком» (4:1) оценил игру команды и подвел промежуточные итоги чемпионата.

— Счет понравился, прежде всего, — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч премьер». — Были хорошие игры, но не добивались нужного результата. Первый тайм понравился, во втором мы немного подустали держать высокий темп. Слава богу, все удачно сложилось. Попов не забил пенальти «паненкой»? Это решение игрока. Победителей не судят.. Если бы не выиграли, можно было бы говорить. Решение игрока. Ионов тоже бил «паненкой», так что... Тревожил Песьяков, не знали, делать замену или нет. При выносе от ворот у него болело. Приходилось больше думать о том, менять его или нет. Мы идем с опережением графика. Летом за три недели поменяли полностью философию игры, и я не ожидал, что это будет сразу приносить результат. Команде можно поставить твердую четверку.

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