Валерий Карпин: «Со «Спартаком» будет ротация состава»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции после матча 14-го тура премьер-лиги с «Сочи» (2:0) заявил, что не будет делать никакой особой ставки на кубковую игру со «Спартаком».

— Может ли Еременко догнать Шомуродова в гонке бомбарадиров?

— Это ему по силам.

— Какие впечатления от тренировок Мамаева?

— Чего тут комментировать? Тренируется, набирает форму.

— Когда ждать возвращение Сигурдссона?

— Если ничего не случится, на этой неделе начнет работать в общей группе. К «Спартаку», наверное, готов не будет, а к «Краснодару» может и подойти.

— Какая-то ротация будет в кубковой игре со «Спартаком»?

— Да, будет. Какая именно — я, разумеется, не скажу.

— Вы не опасались выставлять сегодня Бабурина после шести пропущенных?

— Лично у меня по игре в Питере меньше всего было претензий к Бабурину. Ну не спас, но это просто мог спасти, а не обязан был. Вопросы к тем, кто позволял бить из таких позиций.

— Ну психологически не опасались за него?

— Да нет, вратари они такие. Пришиблены игрой в Питере были все, и именно поэтому вышел тот же состав, чтобы у всех был шанс реабилитироваться.

— На игру со «Спартаком» будет какая-то особая ставка?

— Будем готовиться как к очередной игре, никакой особой ставки. Как любой матч, будем пытаться выиграть. Получится или нет — это уже другой вопрос.

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