Валентин Иванов прокомментировал информацию о возвращении в РФС

Известный российский рефери и функционер Валентин Иванов прокомментировал информацию о возвращении в РФС.

«Я не знаю, что будет в будущем. О соглашении с РФС пока не думал. Пока у меня действует соглашение с ФИФА, где я являюсь инструктором в судействе», — приводит слова Иванова Sport24.

Иванов занимал пост руководителя департамента судейства и инспектирования РФС с 30 декабря 2013 года по 6 октября 2016 года.