Валентин Иванов в конце 2022 года может вернуться в российское судейство

В конце года в российский футбол может вернуться Валентин Иванов, известный российский рефери и функционер, утверждает «РБ Спорт».

Иванов ранее уже работал в РФС, занимал пост главы департамента судейства и инспектирования — приступив к работе в конце 2013-го, он покинул свой пост в октябре 2016-го года.

У Иванова завершается договор с ФИФА — Валентин Валентинович работает инструктором в судействе, и текущая общественно-политическая ситуация стала сказываться и на работе.

С большой долей вероятности, Иванов вернется в российское судейство в конце этого года и займет один из руководящих постов.