«Спартак» — «Оренбург»: красно-белые открыли счет спустя полторы минуты после начала матча

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс открыл счет в матче 3-го тура РПЛ против «Оренбурга» — 1:0.

Люксембуржец воспользовался ошибкой вратаря оренбуржцев Евгения Гошева, который неудачно вышел за мячом после подачи углового. Полузащитник красно-белых забил в пустые ворота.

Гол был забит спустя полторы минуты после стартового свистка.

Мартинс забил первый гол в сезоне-2022/23. Теперь на счету игрока 1 мяч и 1 результативная передача в 3 матчах.