«Спартак» — «Оренбург»: красно-белые открыли счет спустя полторы минуты после начала матча
Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс открыл счет в матче 3-го тура РПЛ против «Оренбурга» — 1:0.
Люксембуржец воспользовался ошибкой вратаря оренбуржцев Евгения Гошева, который неудачно вышел за мячом после подачи углового. Полузащитник красно-белых забил в пустые ворота.
Гол был забит спустя полторы минуты после стартового свистка.
Мартинс забил первый гол в сезоне-2022/23. Теперь на счету игрока 1 мяч и 1 результативная передача в 3 матчах.
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Урал – Краснодар
|1 : 3
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|3 : 3
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|
Зенит – Локомотив
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|20:00
|
Сочи – Ахмат
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|
Н. Новгород – ЦСКА
|2 : 2
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|
Спартак – Оренбург
|- : -
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|
Кр. Советов – Торпедо
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|31.07
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|
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