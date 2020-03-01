Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев после матча 20-го тура Тинькофф-чемпионата России с «Краснодаром» (0:2) подвел итоги поражения и прокомментировал эпизод с перебитием пенальти.

— Первый мяч соперник хорошо разыграл комбинацию, мы пропустили мяч, недоглядели, , вратаря помог, а второй темп прозевали. Прошли проникающие передачи, вот и все, — отметил Евсеев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Второй мяч. Я не знаю, что там было. Если бы Беленов еще отбил, то били бы еще — до конца.

— Вы эмоционально реагировали на решению судьи...

— Если мы смотрим футбол, есть кто оценивает, они и будут оценивать. Я — тренер. Я оцениваю свою команду. Смысл комментирвать. Мы проиграли — чего тут комментировать.

— Плюсы команды, если говорить по первому тайму?

— Да и во втором тайме у нас не было плохой игры. Бизик имел момоент, хоть и не довел его до удара. То, что мы планировали, мы все делали. Правильно заметили, что первый тайм был хороший с нашей стороны. Но и «Краснодар» перестроился. Так сложилось, что мы пропустили. Кто пропускает, тот проигывает.