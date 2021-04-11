Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В «Зените» отреагировали на победу над «Сочи» в матче РПЛ

18:47
Теги:

Пресс-служба «Зенита» в Twitter 11 апреля отреагировала на победу над «Сочи» (2:1) в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ.

«Сверхважная. Выездная. Волевая», — подписана публикация о выездном успехе.

«Зенит» выиграл четвертый матч подряд и набрал 54 очка, оторвавшись от «Спартака» в турнирной таблице. У красно-белых 47 очков и игра в запасе.

В активе «Сочи» осталось 40 очков, команда расположилась на седьмой строчке.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 6317
Все опросы
Как завершится матч 25-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры




Загрузка...