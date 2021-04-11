В «Зените» отреагировали на победу над «Сочи» в матче РПЛ
Пресс-служба «Зенита» в Twitter 11 апреля отреагировала на победу над «Сочи» (2:1) в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ.
«Сверхважная. Выездная. Волевая», — подписана публикация о выездном успехе.
Сверхважная. Выездная. Волевая. С победой, сине-бело-голубые! ?— ФК «Зенит» (@zenit_spb) April 11, 2021
Билеты на следующий матч: https://t.co/ctEw47a2BG#СочиЗенит pic.twitter.com/hjIJiF5oBV
«Зенит» выиграл четвертый матч подряд и набрал 54 очка, оторвавшись от «Спартака» в турнирной таблице. У красно-белых 47 очков и игра в запасе.
В активе «Сочи» осталось 40 очков, команда расположилась на седьмой строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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