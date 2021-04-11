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Николич прокомментировал появление Сильянова в стартовом составе на матч со «Спартаком»

18:45
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николича объяснил, почему молодой защитник Александр Сильянов попал в стартовый состав на матч 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака».

«Последние три дня работали на восстановление команды после матча на Кубок. У Рыбуса дисквалификация за четыре желтых карточки. Рыбчинский заболел. Поэтому Сильянов получил шанс. Я уверен в его качествах. Да, дерби, важный матч. Но он может проявить себя», — сказал Николич в эфире «Матч Премьер».

На данный момент красно-белые занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата, имея в своем активе 47 очков. «Железнодорожники» расположились на 4-м месте, набрав 43 балла.

Локомотив — Спартак

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