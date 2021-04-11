Николич прокомментировал появление Сильянова в стартовом составе на матч со «Спартаком»
Главный тренер «Локомотива» Марко Николича объяснил, почему молодой защитник Александр Сильянов попал в стартовый состав на матч 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака».
«Последние три дня работали на восстановление команды после матча на Кубок. У Рыбуса дисквалификация за четыре желтых карточки. Рыбчинский заболел. Поэтому Сильянов получил шанс. Я уверен в его качествах. Да, дерби, важный матч. Но он может проявить себя», — сказал Николич в эфире «Матч Премьер».
На данный момент красно-белые занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата, имея в своем активе 47 очков. «Железнодорожники» расположились на 4-м месте, набрав 43 балла.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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