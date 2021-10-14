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В «Урале» сообщили, что смог в Екатеринбурге не помешает проведению матча против ЦСКА

13:53
«Екатеринбург Арена». Фото ФК «Урал»
«Екатеринбург Арена». Фото ФК «Урал»
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Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что смог в Екатеринбурге не помешает проведению домашнего матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

«У нас все в полном порядке. С утра на окраине города что-то там подымило — и все. Все самолеты спокойно долетают до Екатеринбурга. Наш матч будет проведен в установленное ранее время, без каких-либо изменений. Я говорю это вам с полной уверенностью», — сказал Григорий Иванов в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Сегодня, 14 октября стало известно, что Екатеринбург накрыл сильный смог из-за тлеющего торфяника на окраине города. Матч «Урал» — ЦСКА запланирован на 17 октября и должен состояться на стадионе «Екатеринбург Арена», начало встречи — в 14.00 (мск).

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