В пресс-службе премьер-лиги прокомментировали ситуацию вокруг аэропорта «Кольцово», где наблюдается сильное задымление из-за тлеющего торфяника на окраине Екатеринбурга. Ряд рейсов перенаправлены на посадку в Тюмень.

В воскресенье, 17 октября, «Урал» должен принять ЦСКА в матче 11-го тура чемпионата России.

— Мы на связи с «Уралом», выясняем, насколько эта ситуация может повлиять на проведение игры. Пока никаких оснований для ее отмены нет, — подчеркнули в пресс-службе РПЛ.