В РПЛ отреагировали на задымление в аэропорту Екатеринбурга. Что ждет встречу «Урал» — ЦСКА?
14:50
В пресс-службе премьер-лиги прокомментировали ситуацию вокруг аэропорта «Кольцово», где наблюдается сильное задымление из-за тлеющего торфяника на окраине Екатеринбурга. Ряд рейсов перенаправлены на посадку в Тюмень.
В воскресенье, 17 октября, «Урал» должен принять ЦСКА в матче 11-го тура чемпионата России.
— Мы на связи с «Уралом», выясняем, насколько эта ситуация может повлиять на проведение игры. Пока никаких оснований для ее отмены нет, — подчеркнули в пресс-службе РПЛ.
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