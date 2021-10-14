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В РПЛ отреагировали на задымление в аэропорту Екатеринбурга. Что ждет встречу «Урал» — ЦСКА?

14:50
Аэропорт «Кольцово». Фото Instagram
Аэропорт «Кольцово». Фото Instagram
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В пресс-службе премьер-лиги прокомментировали ситуацию вокруг аэропорта «Кольцово», где наблюдается сильное задымление из-за тлеющего торфяника на окраине Екатеринбурга. Ряд рейсов перенаправлены на посадку в Тюмень.

В воскресенье, 17 октября, «Урал» должен принять ЦСКА в матче 11-го тура чемпионата России.

— Мы на связи с «Уралом», выясняем, насколько эта ситуация может повлиять на проведение игры. Пока никаких оснований для ее отмены нет, — подчеркнули в пресс-службе РПЛ.

Урал — ЦСКА

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Вячеслав Короткин все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 11-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Динамо», «Рубин» — «Локомотив» и другие игры, новости и обзоры