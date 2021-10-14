Екатеринбург накрыл сильный смог за три дня до матча «Урал» — ЦСКА
13:46
Екатеринбург накрыл сильный смог из-за тлеющего торфяника на окраине города, сообщили в пресс-службе МЧМ Главного управления МЧС по Свердловской области.
МЧС пытается потушить очаги тлеющих торфяников общей площадью 4,8 гектара.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, предельно допустимое содержание вредных веществ в городе превышено вдвое.
17 октября в Екатеринбурге состоится матч 11-го тура Тинькофф РПЛ между «Уралом» и ЦСКА. Встреча должна пройти на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало игры — 14.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://66.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4581850
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