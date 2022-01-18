В «Урале» рассказали о ситуации на сборах после атаки хуситов по ОАЭ

В пресс-службе «Урала» заявили «СЭ», что тренировки команды в ОАЭ проходят по намеченному плану, несмотря на атаки йеменских повстанцев.

«Команда базируется и тренируется в эмирате Шарджа. Здесь всё спокойно. Тренировки проходят по намеченному плану. Следим за новостями по ситуации в Абу-Даби из СМИ», — сказали в пресс-службе «Урала».

Сообщалось, что йеменские повстанцы-хуситы взяли на себя ответственность за нападения в Абу-Даби, из-за которых погибло три человека.