В «Краснодаре» рассказали, как проходят сборы после атаки хуситов по ОАЭ

Источник в «Краснодаре» сообщил, что ситуация в ОАЭ никак не влияет на команду, которая находится в этот момент на сборах в Дубаи.

«У команды все хорошо, она работает по графику под руководством нового тренерского штаба», — сообщил источник в клубе.

Сообщалось, что йеменские повстанцы-хуситы взяли на себя ответственность за нападения в Абу-Даби, из-за которых погибло три человека.

Первый сбор «Краснодара» проходит с 12 по 23 января в Абу-Даби. Второй и третий сборы планируются провести в Марбелье — с 26 января по 6 февраля и с 9 по 20 февраля.