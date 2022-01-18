«Зенит» работает на сборе в Дубае в штатном режиме

По данным «СЭ», «Зенит» работает на сборе в Дубае в штатном режиме.

Чемпионы России располагаются в центре эмирата, обстановка в месте проживания и проведения тренировок спокойная, процессу подготовки к рестарту сезона ничего не мешает.

Ранее сообщалось, что йеменские повстанцы-хуситы взяли на себя ответственность за нападения в Абу-Даби, из-за которых погибло три человека.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с отрывом от «Динамо» в 2 очка. В следующем туре 28 февраля питерцы сыграют с «Рубином».

Кроме того, «Зениту» предстоит три контрольных матча на первом сборе в ОАЭ.