Как сообщал «СЭ», существует вариант, при котором в стыковых матчах РПЛ и ФНЛ примет участие одна пара, а не две. Это случится, если «Оренбург» станет вторым в ФНЛ, а комиссия РФС по лицензированию откажет клубу в выдаче лицензии для участия в РПЛ.

В таком случае повышение в классе получат «Крылья Советов» и третья команда ФНЛ (сейчас — «Нижний Новгород»). В «стыках» же сыграет только четвертая команда ФНЛ («Алания», но у клуба тоже есть проблемы с лицензирование, ее конкуренты — «Торпедо» и «Балтика»). Ее соперником станет 14-я команда РПЛ, а 13-я сохранит место в лиге сразу.

В борьбе в зоне «стыков» РПЛ участвуют только три клуба. После 28-го тура 13-е место занимает «Арсенал» (23 очка), 14-е — «Ротор» (21), 15-е — «Уфа» (21).

В 29-м туре с участием этих команд пройдут матчи «Сочи» — «Ротор», «Уфа» — «Зенит», «Арсенал» — «Рубин», а в 30-м — «Уфа» — «Арсенал» и «Рубин» — «Ротор».

У «Ротора» есть перевес по личным встречам над «Арсеналом» (1:1, 1:0) и «Уфой» (0:0, 1:0). Башкирцы в первом круге победили туляков со счетом 3:2.

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