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Шварц ответил на вопрос, может ли Макаров выйти с первых минут в матче с «Зенитом»

14:02
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц перед гостевым матчем 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» поделился ожиданиями от встречи.

«Готов ли Макаров выйти с первых минут? Посмотрим, как сложится. Во встрече против «Оренбурга» он произвел очень хорошее впечатление. Касательно завтрашней встречи, мы примем решение, в какой роли он выйдет на поле.

Если возвращаться к матчу «Зенита» и «Спартака», то «Зенит» показал себя как высококлассная команда. Но нам важно отталкиваться от своей игры.

Жду ли я Дзюбу в атаке? У «Зенита» очень хорошая скамейка. Вполне вероятен тот случай, что «Зенит» может использовать Дзюбу и Азмуна вместе в стартовом составе. Мы сейчас посмотрели нарезки по их игрокам, уже завтра посмотрим, кто будет играть на этих позициях".

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится завтра, 29 октября, на «Газпром Арене». Начало в 19.00 по московскому времени.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 13-й тур: расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Динамо», «Рубин» — ЦСКА, «Спартак» — «Ростов» и другие игры, новости и обзоры