В «Спартаке» заявили о возможной корректировке задач на сезон

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков после поражения от «Сочи» (0:3) в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России оценил выступление команды в нынешнем сезоне.

«Спартак» продолжает бороться за чемпионство — он всегда борется за титул. Но задачи, поставленные перед командой на сезон, возможно, будут скорректированы. Также наши задачи — проход в 1/8 финала Лиги Европы и выход в финал Кубка», — заявил Мележиков.

Подопечные Руя Витории потерпели второе поражение за последние шесть встреч в РПЛ и располагаются на девятой строчке в турнирной таблице, набрав 23 очка.