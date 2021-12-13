В «Спартаке» заявили о возможной корректировке задач на сезон
21:35
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков после поражения от «Сочи» (0:3) в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России оценил выступление команды в нынешнем сезоне.
«Спартак» продолжает бороться за чемпионство — он всегда борется за титул. Но задачи, поставленные перед командой на сезон, возможно, будут скорректированы. Также наши задачи — проход в 1/8 финала Лиги Европы и выход в финал Кубка», — заявил Мележиков.
Подопечные Руя Витории потерпели второе поражение за последние шесть встреч в РПЛ и располагаются на девятой строчке в турнирной таблице, набрав 23 очка.
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры
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