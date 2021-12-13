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«Подарок Рую перед увольнением». Реакция болельщиков «Спартака» на разгромное поражение от «Сочи»

21:32
13 декабря. «Сочи» — «Спартак». Фото ФК «Спартак»
13 декабря. «Сочи» — «Спартак». Фото ФК «Спартак»
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«Сочи» победил со счетом 3:0 московский «Спартак» в матче 18-го тура Тинькофф — чемпионата России.

Болельщики красно-белых эмоционально восприняли результат матча, который мог стать последним для Руя Витории на посту главного тренера московского клуба.

Алексей Федоров: «Обидно. Все равно, передайте парням спасибо за эту половину сезона».

Кабанчик: «Подарок Рую перед увольнением».

Игорь: «За игру не стыдно, бились, но сегодня не наш день... в межсезонье ждем усиление! И не трогайте Руя, дайте доработать сезон!»

Vasya Cook: «Игры нет, Руй, вали домой, а ЛЕ вытащил не Руй а Селихов (спасибо ему за отбитые пенальти), игру так таковую он не поставил как в защите, так и в нападении!»

Зарплата кутепова: «Ожидаемое. Главное, что впереди месяц Мальдив и все включено. Обрагадо жиробас»

Svinorez: «Мне жаль Ваноли! Он даже не представляет куда и к кому едет. Наивный итальянский парень. Ему бы Тедеско сначала было позвонить, проконсультироваться».

Некто: «Спартачи, вам нужен тренер с поставленным ударом с обеих рук. Ну и ног».

Сергей: «Спасибо за сезон, деграданты!»

Твитрович: «Ничего нового — Федуны, горите в аду».

Tico: «Бардак в начальстве, бардак в команде... и даже в ближайшем будущем ничего хорошего и ясного ни видится ... а больше всего в этом кошмаре страдают только самые преданные фанаты».

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры