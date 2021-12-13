Руй Витория: «Сейчас я не хочу ничего говорить, потому что у меня контракт. Возможно, что-то будет позже»
21:38
Главный тренер «Спартака» Руй Витория после поражения от «Сочи» в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России со счетом 0:3 отказался говорить о своем будущем в клубе.
— Нет ли вопросов по судейству?
— Сейчас это сложно обсуждать, потому что я вышел с игры и пришел сюда. Очень легко дать «Спартаку», и пенальти, и какие-то карточки. Но я не очень люблю говорить о судействе, особенно, после матча.
— Можете рассказать о вашем будущем?
— В будущем мы отправляемся в Москву. Сейчас я не хочу ничего говорить, потому что у меня контракт. Возможно, что-то будет позже. Хочу поблагодарить наших фанатов, которые заслужили выйти с этой игры с радостью и весельем. В этот момент мы не будем об этом говорить. Может быть, потом.
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры
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