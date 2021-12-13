Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Руй Витория: «Сейчас я не хочу ничего говорить, потому что у меня контракт. Возможно, что-то будет позже»

21:38
Теги:

Главный тренер «Спартака» Руй Витория после поражения от «Сочи» в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России со счетом 0:3 отказался говорить о своем будущем в клубе.

— Нет ли вопросов по судейству?

— Сейчас это сложно обсуждать, потому что я вышел с игры и пришел сюда. Очень легко дать «Спартаку», и пенальти, и какие-то карточки. Но я не очень люблю говорить о судействе, особенно, после матча.

— Можете рассказать о вашем будущем?

— В будущем мы отправляемся в Москву. Сейчас я не хочу ничего говорить, потому что у меня контракт. Возможно, что-то будет позже. Хочу поблагодарить наших фанатов, которые заслужили выйти с этой игры с радостью и весельем. В этот момент мы не будем об этом говорить. Может быть, потом.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 18-й тур
13 дек, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
3:0
Спартак
Голы
Нобоа, 28 (1:0), Попов, 89 (2:0), Юсупов, 90+7 (3:0)
Сочи
Адамов Родригау Юрганов Прохин (Маммана, 46 ) Цаллагов Нобоа Терехов Заика (Маргасов, 90+3 ) Юсупов Жоаузинью (Попов, 67 ) Барсов (Бурмистров, 67 )
Спартак
Селихов Жиго Кофрие Джикия Умяров Зобнин Ломовицкий (Шитов, 88) Мозес Промес Бакаев Игнатов (Мелкадзе, 59)
Предупреждения
Юсупов 36, Прохин 45, Родригау 63, Адамов 90  -  Игнатов 27, Жиго 79, Бакаев 90
Удаления
Нобоа 66, Кофрие 90
Судьи
Иванов (Ростов-на-Дону) Данченко (Уфа) Усачев (Ростов-на-Дону)
ВАР
Левников (Санкт-Петербург) Болховитин (Ленинградская область)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Данил Алешин все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Стюард минут 15-20 бегал за врачами». Что окружало смерть болельщика в Самаре — глазами очевидцев на трибуне
Кардиолог дал совет по профилактике тромбоза после COVID-19
1
1
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры