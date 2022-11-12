В «Спартаке» сообщили, когда Кейта Бальде вернется к тренировкам с командой

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, когда вернется к тренировкам нападающий Кейта Бальде и ответил на вопрос об интересе к хавбеку «Крыльев Советов» Роману Ежову.

— Когда Бальде вернется к тренировкам?

— 15 ноября будет на тренировках.

— Вы направляли в «Крылья Советов» письмо по Горшкову и Ежову. Рассматриваете ли их сейчас?

— Мы не рассматривали их. И ответ так и не получили от самарского клуба.

— Полетите в Катар? За кого будете там болеть?

— В Катар не полечу. Буду с командой во время Кубка России, а потом продолжу работу. Болею всегда за сборную России, но ее в Катаре не будет.

В середине сентября Национальный антидопинговый суд Италии отстранил Бальде до 5 декабря за нарушение процедуры допинг-контроля, когда тот выступал за «Кальяри». 27-летний сенегальский нападающий пополнил состав «Спартака» на правах свободного агента минувшим летом.