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12 ноября, 22:16

Абаскаль объяснил, почему Соболев не вышел в старте

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Аьаскаль объяснил свое решение не заявлять нападающего Александра Соболева в стартовый состав на матч 17-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1).

— Соболев вышел во втором тайме. Он наказан? Почему?

У нас в команде, как вы знаете, три нападющих, есть конкуренция. Сегодня Шамар, как я считаю, провел отличный матч. Я вижу все тренировки, матчи. Футболисты работают. Иногда кто-то заслуживает места в стартовом составе, иногда нет. Сегодня вышли Антон Зиньковский и Шамар Николсон.

По поводу Соболева — хочу не согласиться с вами. Он помогал команде,держал мяч цеплялся за него, провел достаточно полезный отрезок. Так что ваше высказывание скорее журналистское. Пяткой, красиво. Как в корриде. Такое сравнение приходит в голову. Если ты делаешь красивое, эффектное движение, то потом бык тебя убивает. Такое сравнение приходит в голову. Будем смотреть, сравнивать. Сейчас не знаю, кто будет играть в следующий раз. Будем решать, кто будет лучше готов в конкрентный момент к конкретному матчу.

— Что нужно усилить «Спартаку» в зимний перерыв?

— В зимнюю паузу, в перерыв, я хочу поехать в Севилью, увидеть свою семью.. Это самое замечательное. То, что я хочу сделать.

— Что с Игнатовым? Он восстановится к кубковому матчу?

— Речь идет о маленьком дискомфорте, который он почувствовал на тренировее. До этого момента у него все было в порядке. Не стоит забывать, что он провел много матчей, он важный игрок для команды. Вы знаете, как он может быть опасен в финальном принятии решений, передачах. Думаю, что он вернется очень скоро. Речь идет о незначительном повреждении.

— Вы сказали, что «Спартак» не за что хвалить во втором тайме. Мы такое видим всю первую половину сезона, когда команда играет разные таймы. Почему так?

— Речь идет о взрослении. Причина — взросление. Мы должны набираться зрелости. Если ты не используешь свои моменты, не делаешь счет более крупным, не забиваешь 3-4 мяча, то игра становится открытой. Соперник может отыграться, получить шанс. Это процесс взросления. Тут нужно учиться не расслабляться. Тут кажется, что все складывается легко и просто. Но это потом может оказаться иначе. Футбол полон взлетов и падений. Нам нужно взрослеть как команде.

— Во втором тайме вы перешли на 4-4-2. Прокомментируйте этот тактический переход.

— Это связано с тем, что мы хотели защищать всю ширину поля. Когда ты не владеешь мячом — он у соперника, необходимо иметь две линии, которые могли бы закрывать в том числе и фланги и давать сопернику делать подачи в штрафную. «Локомотив» становился более опасным во втором тайме за счет передач в штрафную площадь. Смена продиктована именно этим. Мы хотели этого избежать и снять опасность. Гол пришел именно по такому пути, по такой передаче. Идея была в этом. Также мы хотели контролировать переходные фазы, имея была в том, чтобы иметь двух футболистов на флангах, на случай того, что при отборе мяча мы смогли бы пойти в контратаку.

Красно-белые, набрав 36 очков, занимают 2-е место в турнирной таблице РПЛ.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
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