Абаскаль объяснил, почему Соболев не вышел в старте
Главный тренер «Спартака» Гильермо Аьаскаль объяснил свое решение не заявлять нападающего Александра Соболева в стартовый состав на матч 17-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1).
— Соболев вышел во втором тайме. Он наказан? Почему?
— У нас в команде, как вы знаете, три нападющих, есть конкуренция. Сегодня Шамар, как я считаю, провел отличный матч. Я вижу все тренировки, матчи. Футболисты работают. Иногда кто-то заслуживает места в стартовом составе, иногда нет. Сегодня вышли Антон Зиньковский и Шамар Николсон.
По поводу Соболева — хочу не согласиться с вами. Он помогал команде,держал мяч цеплялся за него, провел достаточно полезный отрезок. Так что ваше высказывание скорее журналистское. Пяткой, красиво. Как в корриде. Такое сравнение приходит в голову. Если ты делаешь красивое, эффектное движение, то потом бык тебя убивает. Такое сравнение приходит в голову. Будем смотреть, сравнивать. Сейчас не знаю, кто будет играть в следующий раз. Будем решать, кто будет лучше готов в конкрентный момент к конкретному матчу.
— Что нужно усилить «Спартаку» в зимний перерыв?
— В зимнюю паузу, в перерыв, я хочу поехать в Севилью, увидеть свою семью.. Это самое замечательное. То, что я хочу сделать.
— Что с Игнатовым? Он восстановится к кубковому матчу?
— Речь идет о маленьком дискомфорте, который он почувствовал на тренировее. До этого момента у него все было в порядке. Не стоит забывать, что он провел много матчей, он важный игрок для команды. Вы знаете, как он может быть опасен в финальном принятии решений, передачах. Думаю, что он вернется очень скоро. Речь идет о незначительном повреждении.
— Вы сказали, что «Спартак» не за что хвалить во втором тайме. Мы такое видим всю первую половину сезона, когда команда играет разные таймы. Почему так?
— Речь идет о взрослении. Причина — взросление. Мы должны набираться зрелости. Если ты не используешь свои моменты, не делаешь счет более крупным, не забиваешь 3-4 мяча, то игра становится открытой. Соперник может отыграться, получить шанс. Это процесс взросления. Тут нужно учиться не расслабляться. Тут кажется, что все складывается легко и просто. Но это потом может оказаться иначе. Футбол полон взлетов и падений. Нам нужно взрослеть как команде.
— Во втором тайме вы перешли на 4-4-2. Прокомментируйте этот тактический переход.
— Это связано с тем, что мы хотели защищать всю ширину поля. Когда ты не владеешь мячом — он у соперника, необходимо иметь две линии, которые могли бы закрывать в том числе и фланги и давать сопернику делать подачи в штрафную. «Локомотив» становился более опасным во втором тайме за счет передач в штрафную площадь. Смена продиктована именно этим. Мы хотели этого избежать и снять опасность. Гол пришел именно по такому пути, по такой передаче. Идея была в этом. Также мы хотели контролировать переходные фазы, имея была в том, чтобы иметь двух футболистов на флангах, на случай того, что при отборе мяча мы смогли бы пойти в контратаку.
Красно-белые, набрав 36 очков, занимают 2-е место в турнирной таблице РПЛ.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|3 : 2
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|2 : 0
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 2
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2