Джикия: «Пропустили, но выиграли. Давайте от позитива»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия оценил игру команды в матче 17-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1).

— Что скажете по матчу?

— Пропустили, но выиграли. Это самое главное. Давайте от позитива.

— Казалось, что «Спартаку» очень легко далась победа.

— Выиграли, все молодцы. Важные три очка. Все хорошо.

— Как могли бы оценить первую часть сезона?

— Оцениваю хорошо. Оценки ставить не буду.

— Почему концовка встречи получилась такой нервной?

— Много моментов не реализовали. Не закончили игру в то время, когда надо было. В целом одержали важную победу.

«Спартак» благодаря победе поднялся на второе место РПЛ, команда набрала 36 очков.