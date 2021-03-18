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В «Спартаке» прокомментировали травму Крала в матче с «Уралом»

21:15
Рамазан Гаджимурадов и Алекс Крал. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Рамазан Гаджимурадов и Алекс Крал. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов после победы над «Уралом» (5:1) в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ прокомментировал повреждение хавбека Алекса Крала.

22-летний чешский футболист был заменен на 31-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел полузащитник Йоррит Хендрикс.

— Крал дернул мышцу. Завтра МРТ, после которого будет принято решение о его поездке в сборную Чехии, — сказал Фетисов.

Ранее, 16 марта, Крал получил вызов в сборную Чехии на матчи отбора к чемпионату мира-2022. Национальная команда должна сыграть с Эстонией (24 марта), с Бельгией (27 марта) и с Уэльсом (30 марта).

(Артем Калинин)

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