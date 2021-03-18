Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу над «Уралом» (5:1) в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ.

«За последние три тура это уже второй разгром. Если честно, после 3:0 матч «Краснодар» — «Динамо» был интереснее. Мне кажется, без Промеса было бы лучше — Понсе выглядит лучше. Между этими двумя игроками выбрал бы Понсе. Промес не портил картину, но точно не был лучшим игроком матча. Не знал, что Промеса нельзя трогать за жопу. Оказывается, за это пенальти дают.

Также Червиченко оценил шансы красно-белых на попадание в Лигу чемпионов.

«Проходные матчи закончились. Будут тяжелые игры на выезде с «Ростовом» и «Локомотивом». Они будут определяющие. Чтобы выйти в Лигу чемпионов, надо еще и ЦСКА обыграть. Пока «Спартак» разрывает команды, которые не очень хорошо готовы. Надо смотреть с теми, кто может атаковать на встречных курсах. «Урал» сегодня не представлял угрозу. И вратарь сегодня как-то совсем слабо сыграл», — добавил Червиченко.

После победы над «Уралом» «Спартак» с 44 очками закрепился на втором месте. «Урал» же с 26 очками остался на 12-м месте.

(Константин Колмаков)