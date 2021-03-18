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Судейство

«Краснодар» — «Динамо»: Кайю следовало показать прямую красную карточку

21:10
«Краснодар» — «Динамо». «Краснодар» — «Динамо».
«Краснодар» — «Динамо».
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На 18-й минуте матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Динамо» (2:3) арбитр Василий Казарцев вынес Кайю предупреждение, оно стало для краснодарца вторым, он покинул поле. Правильно ли поступил судья?

«Краснодар» — «Динамо».
«Краснодар» — «Динамо».

На мой взгляд, в той ситуации защитник лишил соперника явной возможности забить гол — динамовец убегал в одиночку к воротам, другой игрок «быков» находился на далеком расстоянии. В таком случае Кайю следовало показать прямую красную карточку, а не вторую желтую.

(Александр Бобров)

Краснодар — Динамо

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