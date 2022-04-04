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Самедов считает, что «Спартак» легко заменит Ларссона российским футболистом

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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возможном трансфере нападающего красно-белых Джордана Ларссона в шведский АИК.

«Перейдет и перейдет. В последних играх он не играл. В определенный момент он был игроком основного состава, а сейчас сидит на скамейке. Поэтому его переход не сыграет роли, разве что в денежном плане, для «Спартака» это хорошо, раз за него заплатят 11 миллионов евро, надо пользоваться этим. Его можно заменить нашим футболистом, так даже лучше будет», — ответил Самедов корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

В этом сезоне 24-летний шведский футболист провел за красно-белых 23 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2023 года.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешили иностранным игрокам и тренерам покинуть чемпионаты России и Украины, чтобы продолжить выступать в других странах вплоть до 30 июня.

Александр Самедов
Футбол
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ФК Спартак (Москва)
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