В «Спартаке» отреагировали на информацию о запрете Рую Витории комментировать свою отставку

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию «Чемпионата» о том, что в клубе добавили специальный пункт при расторжении контракта с Руем Витрией, чтобы специалист публично не комментировал свой уход.

«В договоре есть соответствующий пункт, который касается обеих сторон. Это обычная практика при соглашениях такого рода», — сказал Зеленов.

15 декабря московский клуб объявил о том, что Руй Витория покидает пост главного тренера.

21 декабря владелец и председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун сообщил, что клуб не комментирует обстоятельства, связанные с уходом Витории.

Под руководством 51-летнего специалиста «Спартак» занял первое место в групповом турнире Лиги Европы, обогнав «Наполи», «Лестер» и «Легию», чем заслужил огромную поддержку со стороны болельщиков красно-белых.