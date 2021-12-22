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В «Спартаке» отреагировали на информацию о запрете Рую Витории комментировать свою отставку

15:19
Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию «Чемпионата» о том, что в клубе добавили специальный пункт при расторжении контракта с Руем Витрией, чтобы специалист публично не комментировал свой уход.

«В договоре есть соответствующий пункт, который касается обеих сторон. Это обычная практика при соглашениях такого рода», — сказал Зеленов.

15 декабря московский клуб объявил о том, что Руй Витория покидает пост главного тренера.

21 декабря владелец и председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун сообщил, что клуб не комментирует обстоятельства, связанные с уходом Витории.

Под руководством 51-летнего специалиста «Спартак» занял первое место в групповом турнире Лиги Европы, обогнав «Наполи», «Лестер» и «Легию», чем заслужил огромную поддержку со стороны болельщиков красно-белых.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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