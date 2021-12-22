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Клубы РПЛ проголосовали за поправки в регламент РФС по разрешению споров

15:30
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22 декабря состоялось заключительное в 2021 году заседание общего собрания РПЛ.

Как сообщается на сайте РПЛ, клубы обсудили поправку, позволяющую отложить запрет на регистрацию футболистов до рассмотрения вопроса всеми органами.

Руководители клубов согласились, что предложенные изменения направлены на совершенствование системы разрешения споров в Палате по разрешению споров и Комитете по статусу футболистов, а цель поправок — исключение обеспечительных мер как безоговорочной меры и применение ее в исключительных случаях.

Предложение было одобрено большинством голосов. Соответствующее обращение от имени лиги будет передано в РФС.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_27513.html

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Карен Саркисян все материалы автора

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