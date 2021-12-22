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РПЛ предложила клубам погасить дефицит бюджета с последующей компенсацией

15:10
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22 декабря состоялось заключительное в 2021 году заседание общего собрания РПЛ.

Как сообщается на сайте РПЛ, общее собрание упорядочило все ранее принятые решения по распределению расходов и доходов за сезон-2021/22.

В этот перечень входят доходы от реализации вещательных и коммерческих прав, расходы на финансирование системы ВАР, разработка календаря РПЛ, техническая поддержка информационной электронной системы управления соревнованиями и прочие согласованные расходы.

Также на заседании руководство РПЛ озвучило основные причины, из-за которых сформировался дефицит бюджета организации: это выплаты ушедшим и уходящим сотрудникам, включая компенсации по отпускам, а также необходимые инвестиции в IT-инфраструктуру премьер-лиги.

РПЛ предложила погасить дефицит средствами клубов в равных долях, при этом лига компенсирует эти выплаты в будущем. Участники собрания единогласно проголосовали за этот вариант компенсации.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_27513.html

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Карен Саркисян все материалы автора

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