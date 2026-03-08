В «Спартаке» оценили готовность поля «Лукойл Арены» к матчу против «Акрона»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о готовности поля «Лукойл Арены» к матчу 20-го тура РПЛ против «Акрона»

«Поле нашего стадиона в хорошем состоянии. Агрономы должным образом подготовили газон к возобновлению сезона», — цитирует Зеленова Metaratings.ru.

Матч с тольяттинцами станет для красно-белых первым на домашнем стадионе в 2026 году. Встреча пройдет в понедельник, 9 марта, и начнется в 19.00 по московскому времени.

После 19 туров «Спартак» с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Акрон» располагается на 10-й строчке с 21 очком.

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