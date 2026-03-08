Соболев изобразил дирижера во время празднования гола в ворота «Оренбурга»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев отпраздновал свой гол в матче 20-го тура чемпионата России против «Оренбурга» перед трибуной соперника.

29-летний футболист открыл счет на 12-й минуте игры. Сразу после этого форвард сине-бело-голубых подбежал к трибуне оренбуржцев и изобразил взмахи палочкой в стиле дирижера.

Ранее после матча с «Балтикой» (1:0) во втором этапе четвертьфинала пути регионов FONBET Кубка России Соболев заявил, что теперь будет «плохим мальчиком».

Матч между «Зенитом» и «Оренбургом» проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

08 марта, 12:00. Газовик (Оренбург)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max