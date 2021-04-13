Начальник «Спартака» мог заходить в судейскую перед игрой с «Локомотивом»

В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как перед матчем 25-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (2:0) в судейскую комнату на «РЖД Арене» заходит человек, очень похожий на начальника «Спартака» Василия Козловцева, сообщает Sport24 13 апреля.

По регламенту никто из представителей команд не имеет права ни до, ни во время, ни после игры входить в судейскую комнату.

Ранее «Спартак» обратился в КДК РФС в связи с тем, что перед матчем в судейской комнате побывал начальник «Локомотива» Станислав Сухина. Красно-белые выложили соответствующее видеодоказательство на своем YouTube-канале.

13 апреля дело Сухины должны были рассмотреть на заседании КДК РФС, но в итоге рассмотрение перенесли на пятницу, 16 июня.