Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Начальник «Спартака» мог заходить в судейскую перед игрой с «Локомотивом»

20:50
Теги:

В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как перед матчем 25-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (2:0) в судейскую комнату на «РЖД Арене» заходит человек, очень похожий на начальника «Спартака» Василия Козловцева, сообщает Sport24 13 апреля.

По регламенту никто из представителей команд не имеет права ни до, ни во время, ни после игры входить в судейскую комнату.

Ранее «Спартак» обратился в КДК РФС в связи с тем, что перед матчем в судейской комнате побывал начальник «Локомотива» Станислав Сухина. Красно-белые выложили соответствующее видеодоказательство на своем YouTube-канале.

13 апреля дело Сухины должны были рассмотреть на заседании КДК РФС, но в итоге рассмотрение перенесли на пятницу, 16 июня.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2021-04-13-nachalnika-spartaka-zapodozrili-v-tom-chto-on-tozhe-poseshchal-sudeyskuyu-pered-igroy-s-lokomotivom-video

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 20925
Все опросы
Судейство повлияло на результат матча «Локомотив» — «Спартак»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
18
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры