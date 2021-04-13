Антон Шунин о Ярдошвили: «Эдуардыч был нам как отец»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин в своем Instagram поделился воспоминаниями о бывшем главном враче команды Александре Ярдошвили. Доктор скончался на 67-м году жизни.

«Эдуардыч был нам как отец, — написал Шунин. — Позитивный, добрый, родной. Всегда готов прийти на помощь и поддержать. Будем помнить».

Ярдошвили работал в московском клубе с 2016-го года, придя из ЦСКА. На протяжении 14 лет (с 1998-го по 2012-й годы) он работал в сборной России по футболу.

Александр Ярдошвили — заслуженный врач России и глава профсоюза футбольных врачей РФС.