Антон Шунин о Ярдошвили: «Эдуардыч был нам как отец»
21:04
Голкипер «Динамо» Антон Шунин в своем Instagram поделился воспоминаниями о бывшем главном враче команды Александре Ярдошвили. Доктор скончался на 67-м году жизни.
«Эдуардыч был нам как отец, — написал Шунин. — Позитивный, добрый, родной. Всегда готов прийти на помощь и поддержать. Будем помнить».
Ярдошвили работал в московском клубе с 2016-го года, придя из ЦСКА. На протяжении 14 лет (с 1998-го по 2012-й годы) он работал в сборной России по футболу.
Александр Ярдошвили — заслуженный врач России и глава профсоюза футбольных врачей РФС.
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