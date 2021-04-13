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В КДК не поступало видео того, как предполагаемый сотрудник «Спартака» заходил в судейскую

21:23
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет не получал видеозапись с человеком, похожим на начальника «Спартака» Василия Козловцева, заходящим в судейскую перед матчем 25-го тура Тинькофф с «Локомотивом» (0:2).

«На данный момент в КДК не поступало видеозаписей, где человек, похожий на Василия Козловцева, заходит в судейскую», — цитирует Григорьянца «Чемпионат.com» 13 апреля.

Как ранее сообщил Sport24, в интернете появилось видео, на котором запечатлено, как перед матчем 25-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (2:0) в судейскую комнату на «РЖД Арене» заходит человек, очень похожий на начальника «Спартака» Василия Козловцева.

До этого «Спартак» обратился в КДК РФС в связи с тем, что перед матчем в судейской комнате побывал начальник «Локомотива» Станислав Сухина. Красно-белые выложили соответствующее видеодоказательство на своем YouTube-канале.

13 апреля дело Сухины должны были рассмотреть на заседании КДК РФС, но в итоге рассмотрение перенесли на пятницу, 16 июня.

Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал видео и подтвердил, что Козловцев заходил в судейскую.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4321119-v-kdk-ne-postupalo-video-s-predpolagaemym-sotrudnikom-spartaka-zahodyaschim-v-sudejskuyu.html

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