В «Спартаке» назвали четырех игроков, которые покинут команду

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что полузащитники Аяз Гулиев, Артем Тимофеев, Александр Ломовицкий и нападающий Георгий Мелкадзе будут либо проданы, либо уйдут в аренды.

— В команду вернулись футболисты, которые были в арендах. Какие решения будут по ним и по Аязу Гулиеву?

— По этим игрокам было принято решение совместно с тренерским штабом. Я говорю про Ломовицкого, Тимофеева, Мелкадзе и Гулиева. Эти игроки будут либо проданы, либо уйдут в аренды.

— Мирзов в этом списке есть?

— Нет, по нему решение еще не приняли, он в команде.

— То есть Мирзов и Глушенков остаются?

— Пока в команде.

— Пока и те четверо тоже в команде...

— Пока все в команде. Все может быть, но мы говорим про ситуацию на сегодняшний день. Что будет завтра, никто не знает.

— Ташаев в такой же ситуации, как и Мирзов?

— Мы будем всех перебирать? У кого-то сейчас есть травмы, где-то есть момент с нашим видением ситуации. В данный момент перечисленные мной — не помощники команде. Они — сильные игроки и могут принести пользу многим другим клубам.

— Если не получится найти варианты с продажей или арендой, то будете разрывать контракты или отправлять в «Спартак-2»?

— Они заслужили играть в высшем дивизионе, а «Спартак-2» — это ФНЛ. Если будем отдавать в аренду, то нужно искать такой вариант, где они смогут расти, прогрессировать, чтобы цена и интерес к ним увеличивались. Отправить их в «Спартак-2» — это самый простой вариант, но нужно думать об игроках и о клубе, чтобы как-то возмещать вложения в этих футболистов.

— На сегодня по ним есть конкретные предложения?

— Есть, мы их рассматриваем. Все решится очень быстро. (Константин Алексеев)

Полная версия большого разговора с Шамилем Газизовым и Доменико Тедеско — здесь.