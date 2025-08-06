Футбол
6 августа, 16:05

В соцсетях РПЛ вспомнили, какой была лига с Черчесовым 10 лет назад

Алина Савинова

Пресс-служба РПЛ предложила вспомнить, как выглядел чемпионат России десятилетней давности при Станиславе Черчесове, который на тот момент возглавлял московское «Динамо».

Специалист покинул лигу после сезона-2014/15 и стал тренировать польскую «Легию». После этого он работал в сборной России, «Ференцвароше» и национальной команде Казахстана. В среду, 6 августа, выступающий в РПЛ «Ахмат» объявил о подписании трехлетнего контракта с 61-летним Черчесовым.

В соцсетях РПЛ отметили значимые события сезона-2014/15 на фоне возвращения Черчесова в лигу.

«Лучшим бомбардиром чемпионата стал зенитовец Халк, Матье Вальбуэна стал самым крутым ассистентом, а Юрий Лодыгин оформил 16 сухих матчей. Юрий Палыч Семин тренировал «Мордовию» и привел ее к 8-му месту по итогам сезона. Курбан Бердыев принял «Ростов» и спас его от вылета. А «Спартак» возглавлял Мурат Якин и не интересовался мнением других. За основную команду ЦСКА дебютировал Александр Головин, первый сезон в «Спартаке» провел Квинси Промес, и совсем другой московский клуб привез в РПЛ из «Бешикташа» португальца Фернандеша», — написала пресс-служба лиги.

Черчесов уже возглавлял «Ахмат» — с 2011 по 2013 год. После 3 туров РПЛ сезона-2025/26 грозненцы, не набравшие очков, занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://t.me/premierliga/34237
Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Локомотив» — «Спартак» и другие матчи
ЭСК: судья Цыганок правильно удалил игрока «Пари НН» Майга
ЭСК поддержала решение Сухого отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»
КДК РФС не применит дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Пари НН» Майга за удаление в матче с «Ростовом»
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки фанатов в адрес судьи Иванова в матче с «Локомотивом»
Тренер «Зенита» — м Селенков: «Шилова называют новым Аршавиным? Честно говоря, я за него переживаю»
«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Оренбурга»
Эктов прооперирован в Мюнхене

Черчесов — о работе в «Ахмате»: «Чувствую себя так, будто и не уезжал»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
2
 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
3
 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
4
 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
5
 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
6
 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
7
 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
8
 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
9
 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
10
 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
11
 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
12
 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
13
 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
14
 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
15
 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
16
 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 8
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 8
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
И К Ж
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 13 1 1
Диего Коста
Диего Коста

Краснодар

 13 1 4
Александр Джику
Александр Джику

Спартак

 6 1 2
Вся статистика

