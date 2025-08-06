В соцсетях РПЛ вспомнили, какой была лига с Черчесовым 10 лет назад

Пресс-служба РПЛ предложила вспомнить, как выглядел чемпионат России десятилетней давности при Станиславе Черчесове, который на тот момент возглавлял московское «Динамо».

Специалист покинул лигу после сезона-2014/15 и стал тренировать польскую «Легию». После этого он работал в сборной России, «Ференцвароше» и национальной команде Казахстана. В среду, 6 августа, выступающий в РПЛ «Ахмат» объявил о подписании трехлетнего контракта с 61-летним Черчесовым.

В соцсетях РПЛ отметили значимые события сезона-2014/15 на фоне возвращения Черчесова в лигу.

«Лучшим бомбардиром чемпионата стал зенитовец Халк, Матье Вальбуэна стал самым крутым ассистентом, а Юрий Лодыгин оформил 16 сухих матчей. Юрий Палыч Семин тренировал «Мордовию» и привел ее к 8-му месту по итогам сезона. Курбан Бердыев принял «Ростов» и спас его от вылета. А «Спартак» возглавлял Мурат Якин и не интересовался мнением других. За основную команду ЦСКА дебютировал Александр Головин, первый сезон в «Спартаке» провел Квинси Промес, и совсем другой московский клуб привез в РПЛ из «Бешикташа» португальца Фернандеша», — написала пресс-служба лиги.

Черчесов уже возглавлял «Ахмат» — с 2011 по 2013 год. После 3 туров РПЛ сезона-2025/26 грозненцы, не набравшие очков, занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.