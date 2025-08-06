Черчесов — о работе в «Ахмате»: «Чувствую себя так, будто и не уезжал»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал назначение в грозненский клуб.

«Ахмат» объявил о назначении 61-летнего специалиста в среду, 6 августа. Соглашение рассчитано на три года. Черчесов уже работал в клубе — с 2011 по 2013 год.

— Приехав, чувствовал себя так, будто и не уезжал, — вернулся в тот же клуб с теми же цветами. Надеюсь, что работа будет вновь успешной. Я переговорил с футболистами, подбодрил их. Знаю многих ребят, будем тесно работать с ними на тренировках.

У нас мало времени, надо включаться на максимум. Первый наш барьер — «Зенит». Задача у нас сейчас подготовиться к матчу с многократным чемпионом страны. Ставить глобальных целей не можем, думаем только о следующей игре и о том, чтобы проверить свои силы с таким соперником. Самое главное для нас также вернуть зрителей на трибуны. Всех приглашаем на наши матчи, — приводит слова Черчесова пресс-служба клуба.

Последним местом работы Черчесова была сборная Казахстана, которую он возглавлял с 2024 по 2025 год. Также Черчесов работал в «Спартаке», «Амкаре», «Динамо», «Легии», «Ференцвароше» и сборной России, с которой дошел до четвертьфинала ЧМ-2018.

5 августа «Ахмат» объявил об уходе Александра Сторожука, который возглавлял «Ахмат» с июня. Под его руководством «Ахмат» провел 4 матча, в которых потерпел 4 поражения.

После 3 туров «Ахмат», не набравший очков, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.