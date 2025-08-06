Футбол
6 августа, 16:11

Черчесов — о работе в «Ахмате»: «Чувствую себя так, будто и не уезжал»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал назначение в грозненский клуб.

«Ахмат» объявил о назначении 61-летнего специалиста в среду, 6 августа. Соглашение рассчитано на три года. Черчесов уже работал в клубе — с 2011 по 2013 год.

— Приехав, чувствовал себя так, будто и не уезжал, — вернулся в тот же клуб с теми же цветами. Надеюсь, что работа будет вновь успешной. Я переговорил с футболистами, подбодрил их. Знаю многих ребят, будем тесно работать с ними на тренировках.

У нас мало времени, надо включаться на максимум. Первый наш барьер — «Зенит». Задача у нас сейчас подготовиться к матчу с многократным чемпионом страны. Ставить глобальных целей не можем, думаем только о следующей игре и о том, чтобы проверить свои силы с таким соперником. Самое главное для нас также вернуть зрителей на трибуны. Всех приглашаем на наши матчи, — приводит слова Черчесова пресс-служба клуба.

Последним местом работы Черчесова была сборная Казахстана, которую он возглавлял с 2024 по 2025 год. Также Черчесов работал в «Спартаке», «Амкаре», «Динамо», «Легии», «Ференцвароше» и сборной России, с которой дошел до четвертьфинала ЧМ-2018.

5 августа «Ахмат» объявил об уходе Александра Сторожука, который возглавлял «Ахмат» с июня. Под его руководством «Ахмат» провел 4 матча, в которых потерпел 4 поражения.

После 3 туров «Ахмат», не набравший очков, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: ФК «Ахмат»
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Локомотив» — «Спартак» и другие матчи
ЭСК: судья Цыганок правильно удалил игрока «Пари НН» Майга
ЭСК поддержала решение Сухого отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»
КДК РФС не применит дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Пари НН» Майга за удаление в матче с «Ростовом»
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки фанатов в адрес судьи Иванова в матче с «Локомотивом»
Тренер «Зенита» — м Селенков: «Шилова называют новым Аршавиным? Честно говоря, я за него переживаю»
«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Оренбурга»
  • инок

    "думаем только об игре с "Зенитом" - Прям как любой клуб РПЛ в течение сезона

    06.08.2025

  • hant64

    Полевой командир вернулся в родную стихию.

    06.08.2025

  • Ботокс007

    Ал?а тамаша же?імпаз!

    06.08.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Ну, во первых я вас приветствую(с)

    06.08.2025

    • В соцсетях РПЛ вспомнили, какой была лига с Черчесовым 10 лет назад

    Добровинского пугает игра «Динамо» при Карпине
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

