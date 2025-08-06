Эктов прооперирован в Мюнхене

Защитник «Пари НН» Александр Эктов перенес операцию на коленном суставе в Мюнхене, сообщает пресс-служба клуба.

«Первая операция прошла успешно. Чувствую себя хорошо. Знаю, что болельщики переживают за меня, и чувствую эту поддержку. Спасибо каждому! Передаю привет болельщикам «Пари НН» и всему Нижнему Новгороду. Надеюсь восстановиться и вернуться как можно быстрее!» — приводит слова Эктова официальный сайт клуба.

В начале сентября 29-летний защитник проведет второй этап лечения. После еще одной операции станут известны сроки восстановления.

В сезоне-2024/25 Эктов провел 30 матчей, в которых забил гол и сделал 2 результативные передачи.