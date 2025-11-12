В случае ухода Карпина одним из кандидатов на пост главного тренера «Динамо» будет Черчесов

По информации «СЭ», «Динамо» в случае ухода Валерия Карпина может возглавить Станислав Черчесов.

Кандидатура Станислава Саламовича обсуждалась и летом, теперь вернуться к ней предлагают его сторонники в руководстве. Сейчас, правда, ситуация сложнее — Черчесов подписал контракт с «Ахматом», так что для назначения в «Динамо» надо будет договариваться с грозненским клубом.

Другой возможный вариант на короткий или длительный срок — Ролан Гусев, который руководил бело-голубыми на финише прошлого сезона: 3 победы и 1 поражение.

Ранее «СЭ» сообщал, что Карпин, совмещающий работу в сборной России и «Динамо», может покинуть бело-голубых во время ноябрьской паузы на международные матчи.

62-летний Черчесов возглавил «Ахмат» 6 августа: 17 официальных матчей в РПЛ и Кубке России — 5 побед, 4 ничьих, 8 поражений.

Черчесов ранее работал не только в «Спартаке» и «Ахмате», но и в австрийских «Куфштайне» и «Тироле», в «Жемчужине», «Амкаре», «Динамо» (Москва), в польской «Легии», в венгерском «Ференцвароше», в сборных России и Казахстана.

В качестве тренера Черчесов является чемпионом Польши и обладателем Кубка, двукратным чемпионом Венгрии и обладателем Кубка. Со сборной России он добился лучшего в истории результата на чемпионатах мира, выйдя в четвертьфинал в 2018 году.