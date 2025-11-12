Черчесов: «Если говорим про лимит футболистов, то, может быть, сделать и лимит тренерского штаба»
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов отметил, что, может быть, имеет смысл ввести лимит на иностранных тренеров в российских клубах.
«Слушайте, если бы я работал только в России, играл только в России, я бы, может, по-другому реагировал. Но я и играл за границей много лет, и работал, слава богу. Я могу сравнить. Я абсолютно беспристрастно отношусь к иностранным тренерам, потому что я сам как иностранный тренер работал и знаю, как это бывает. Поэтому к этому спокойно отношусь. Это клубы должны решать, кто их возглавляет, какого уровня, что они дают там и так далее. Другое дело, что мы видим, что иногда не соответствует тем ожиданиям, которые есть. Мы говорим про лимит футболистов, ну, может быть, сделать и лимит тренерского штаба, чтобы их не 10 было, а главный тренер плюс 1-2, максимум 3 человека, а все остальные — россияне. Когда спортивный директор — иностранец, у него еще и зам — иностранец, и главный скаут — иностранец, поэтому и вопрос встает, а как тогда нашим продвигаться по карьерной лестнице и расти. Вот, допустим, я когда приходил и в «Легию», и в «Ференцварош», ни одного тренера местного не убрал. И, кстати, и после меня те тренеры, которые были со мной в штабе, становились главными. Потому что, во-первых, есть чему поучиться и надо быть открытым ко всему. Также там, естественно, чемпионат, который ты не знаешь, и тебе должны правильные люди подсказывать, куда ходить, куда не ходить первое время. Мы друг у друга учились. Потом мы уходили, а они оставались.
Это клубы должны решать. Не знаю, это на уровне государства законы должны действовать или внутренняя политика должна какая-то быть. Если главный тренер приходит иностранец с хорошим уровнем... Семак был у Капелло. И вот он стал тренером, он же работал с ним и точно что-то у них перенял. Поэтому как-то надо работать правильно, но это клубы. Кстати, я же никогда «Краснодар» не обсуждаю. Вообще никогда. Не потому, что я их не люблю. Это частный клуб, они клуб создали, стадион построили, хоть в сине-голубой цвета будут каждый день менять, это их проблема. Про другие клубы, когда про «Спартак» спрашивают или про «Динамо», можно как-то чуть-чуть пять копеек своих вставить, а «Краснодар» для меня молодцы, рад за них, что они за годы сделали большой клуб», — рассказал Черчесов журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».
«Ахмат» после 15 туров в чемпионате России идет на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2