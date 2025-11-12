Футбол
12 ноября, 09:00

Семин считает, что совмещение Карпиным работы в сборной и клубе влияет на результаты «Динамо»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший тренер сборной России Юрий Семин поделился с «СЭ» мнением о результатах «Динамо» в сезоне-2025/26.

«У «Динамо» хороший подбор игроков, интересные летние трансферы. Но у футболистов не стопроцентная физическая готовность. Плюс они не нашли баланс при выходе из обороны, из-за чего допускают ошибки и пропускают. Этого баланса нет, поэтому есть такие результаты. Влияет ли на это совмещение Карпиным работы в сборной и клубе? Вне сомнений. Он находится в сборной во время международной паузы. Возможно, игроки «Динамо» отвыкают от требований тренера, когда его нет. Если бы были другие результаты, то об этом бы не говорили. Тренер зависит от результата. Если он есть, то все отлично, если нет, это большая проблема», — сказал Семин «СЭ».

«Динамо» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России-2025/26 с 17 очками в 15 матчах. Валерий Карпин возглавляет бело-голубых с июля 2025 года. Специалист совмещает работу в клубе с должностью главного тренера сборной России, которую он возглавляет с июля 2021 года.

По информации «СЭ», Карпин может покинуть «Динамо» во время ноябрьской паузы на матчи сборных.

Валерий Карпин
Юрий Семин
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • H Aleksej

    Прогнoзы футбольных матчей infostavki.ru

    12.11.2025

  • rac135

    Не понимаю, о каком совмещении идет речь?) КАРПИН «Работа в сбродной даже по контракту основная. Основной контракт у меня в сборной, сборная разрешает совмещать » Газета.ru 11.11.25 То есть «Динамо» это шабашка)

    12.11.2025

  • Slim Tallers

    Влияет. Только основная причина в том,что Карпин слабый тренер. Динамо посыпалось ещё до матчей сборных. Игроки не воспринимают Валеру,скоро начнут просто плавить его.

    12.11.2025

  • Dron56

    Наверное когда Карпин в сборной игроки динамо вареньем обьедаются, поэтому физическую форму и теряют .

    12.11.2025

  • hovawart645

    Палыч прав, как всегда. Просто банкиры ждали, что у тренера сборной абонемент на пенальти, а газовые эту опцию отключили)

    12.11.2025

  • с13

    А может оно в лучшую сторону влияет? Если бы не совмещал - может было бы ещё хуже.

    12.11.2025

  • Dzendex

    Одним только руководам Динамо изначально это было неведомо, что совмещение это даже символически 50% в сборную и 50 в клуб, думайте теперь....

    12.11.2025

    • В случае ухода Карпина одним из кандидатов на пост главного тренера «Динамо» будет Черчесов

    Станковича уволили из «Спартака» по видеозвонку в Белград. Тренер отреагировал спокойно
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

