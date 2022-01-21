В «Рубине» подтвердили, что казанцы предложили Деспотовичу искать новый клуб

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал «СЭ» о будущем форварда казанцев Джордже Деспотовича.

— Появилась информация, что «Рубин» предложил Джордже Деспотовичу искать новый клуб. Вы можете подтвердить это?

— Да, это действительно так, — сказал Яровинский «СЭ».

— Агент Деспотовича говорил, что вы не выходите на связь больше года...

— Юрий Горбенко — это не единственный агент Деспотовича, у него их достаточно много. Со всеми, с кем нужно, мы были на связи. Ни в коем случае не надо это связывать с агентом. Лично у меня хорошие отношения с Джордже.

Ранее «СЭ» в пресс-службе «Рубина» сообщили, что Деспотович будет тренироваться с дублирующим составом.

В сезоне-2021/22 Деспотович провел 8 матчей за «Рубин», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. За казанцев он выступает с 2020 года. На его счету 35 матчей и 15 голов.