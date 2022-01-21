Деспотович будет тренироваться с дублем «Рубина»

Нападающий Джордже Деспотович, уже попрощавшийся с «Рубином» через Instagram, будет тренироваться с дублирующим составом команды.

«По решению клуба и тренерского штаба нападающий «Рубина» Деспотович будет тренироваться с дублирующим составом команды», — сказали «СЭ» в пресс-службе казанского клуба.

Также в дубль был отправлен нападающий Иван Игнатьев.

В сезоне-2021/22 Деспотович провел 8 матчей за «Рубин», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. За казанцев он выступает с 2020 года. На его счету 35 матчей и 15 голов.