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Сегодня, 15:25

Деспотович будет тренироваться с дублем «Рубина»

Нападающий «Рубина» Деспотович отправлен в дубль казанского клуба
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Джордже Деспотович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Нападающий Джордже Деспотович, уже попрощавшийся с «Рубином» через Instagram, будет тренироваться с дублирующим составом команды.

«По решению клуба и тренерского штаба нападающий «Рубина» Деспотович будет тренироваться с дублирующим составом команды», — сказали «СЭ» в пресс-службе казанского клуба.

Также в дубль был отправлен нападающий Иван Игнатьев.

В сезоне-2021/22 Деспотович провел 8 матчей за «Рубин», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. За казанцев он выступает с 2020 года. На его счету 35 матчей и 15 голов.

Джордже Деспотович
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
3
14
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И В Н П +/- О
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

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Сочи

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П
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Краснодар

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Филипе Силва Малком

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Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

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Динамо

 5
И К Ж
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Спартак

 10 1 2
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