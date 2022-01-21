Нападающий Иван Игнатьев вслед за Деспотовичем отправлен в дубль «Рубина»

Как стало известно «СЭ», помимо форварда Джордже Деспотовича в дубль «Рубина» был отправлен нападающий Иван Игнатьев.

6 января футболист был замечен в нетрезвом состоянии во время празднования своего дня рождения в ночном клубе Красноярска.

Игнатьев выступает за «Рубин» с 2019 года. В этом сезоне он провел девять матчей во всех турнирах и результативными действиями не отметился.

Ранее появилась информация, что «Рубин» может отдать футболиста в аренду.