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Нападающий Иван Игнатьев вслед за Деспотовичем отправлен в дубль «Рубина»

«Рубин» отправил Ивана Игнатьева в дублирующий состав
Максим Алланазаров
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Иван Игнатьев.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Как стало известно «СЭ», помимо форварда Джордже Деспотовича в дубль «Рубина» был отправлен нападающий Иван Игнатьев.

6 января футболист был замечен в нетрезвом состоянии во время празднования своего дня рождения в ночном клубе Красноярска.

Игнатьев выступает за «Рубин» с 2019 года. В этом сезоне он провел девять матчей во всех турнирах и результативными действиями не отметился.

Ранее появилась информация, что «Рубин» может отдать футболиста в аренду.

Джордже Деспотович
Иван Игнатьев
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
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 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
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Сочи – Арсенал
 - : -
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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