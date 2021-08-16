«Ак Барс Арена» подала судебный иск к «Рубину» на 30,8 миллиона рублей
20:25
Представители стадиона «Ак Барс Арена» подали судебный иск к футбольному клубу «Рубин» на 30,8 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.
«Заявление (исковое заявление) №?02-05/350 от 10.08.2021. Сумма исковых требований 30?849?284,1 рублей», — указано на сайте арбитражного суда Республики Татарстан.
Ранее главный тренер «Рубина» после матча третьего тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» жестко раскритиковал качество газона.
9 августа в официальном заявлении «Ак Барс Арены» упоминалось, что «Рубин» два года не платит за использование арены, накопив около 40 миллионов долгов.
Дополнительная информация:
https://kad.arbitr.ru/Card/85c7ee86-58c5-4511-91ea-895ef3e50a8f
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