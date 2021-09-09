Камано вылетел из Гвинеи в Москву после военного переворота в стране

Форвард «Локомотива» Франсуа Камано вылетел из Гвинеи в Москву после того, как в стране произошел военный захват власти, сообщает официальный Telegram-канал московского клуба.

«Камано смог вылететь из Гвинеи и в настоящее время ожидает своего рейса в Москву в Стамбуле. В течение дня нападающий железнодорожников должен прибыть в расположение команды», — говорится в сообщении.

Ранее, 5 сентября, вооруженные группировки взяли в плен президента Гвинеи Альфу Конде. Повстанцы объявили о закрытии границ государства и об отмене конституции.

25-летний Камано в интервью «СЭ» подтвердил, что не мог выехать из Гвинеи.

Свой ближайший матч «Локомотив» проведет в Тинькофф чемпионате России 11 сентября против «Крыльев Советов».